В ЕАЭС обсуждают создание механизма коллективных ответных мер

В ЕАЭС прорабатывают возможность совместно вводить экономические меры против третьих стран. Этим вопросом по поручению премьер-министров входящих в союз государств занимается Евразийская экономическая комиссия. Инициатором выступила российская сторона, рассказала «Известиям» в кулуарах ВЭФа министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина. Источник «Известий», близкий к комиссии, пояснил, что коллективные меры в первую очередь нужны для синхронного повышения пошлин на импортные товары.

Премьер-министры стран ЕАЭС (Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия) дали поручение проработать вопрос о том, чтобы в случае ущемления экономических интересов одной из участниц Союза ответные меры вводили все страны ЕАЭС, а не только та, что понесла ущерб. Об этом «Известиям» рассказала министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина. Она отметила, что этот вопрос уже обсуждался на Межправительственном совете ЕАЭС. Инициатором дискуссии выступила Россия.

— Пока мы не говорим про конкретные меры, а только говорим про возможность наличия у Союза такого инструмента в принципе… Пока мы в общем системном плане обсуждаем возможность введения коллективных мер в случае ущемления экономических интересов одного из участников (ЕАЭС. — «Известия)… Накопилась критическая масса, которая нас заставляет смотреть на возможность реагировать Союзом. Но пока это системное изучение, — подчеркнула она.

Вероника Никишина добавила, что практически у каждой страны ЕАЭС есть ситуации, в которых ее «дискриминируют вне правовых точек».

Источник «Известий», близкий к ЕЭК, пояснил, что в первую очередь речь идет о совместном увеличении пошлин на товары той страны, которая ущемила интересы одной из участниц ЕАЭС. В частности, США повысили пошлины на наши товары, из-за чего Россия ввела ответные меры, также увеличив импортные ставки на американскую продукцию.

Однако на территории всех стран ЕАЭС должны действовать одинаковые ставки пошлин. Таким образом, постановление российского правительства работает только на границах со странами, которые не состоят в Союзе, подчеркнул собеседник. Из стран ЕАЭС, которые граничат с Россией, американские товары попадают на отечественный рынок свободно и по более низким ставкам пошлин ЕАЭС.

— Россия из участниц ЕАЭС граничит с Казахстаном и Белоруссией. В эти страны американские товары завозятся по ставкам Союза, а оттуда уже беспрепятственно попадают на наш рынок. Казахстан и Белоруссия на своих границах не могут соблюдать наше постановление правительства, — отметил источник.

При этом собеседник добавил, что в случае повторного повышения США пошлин на наши товары, Россия готова ввести ответные меры. В частности, импортные ставки будут повышены на пищевую продукцию и химические товары. Увеличения пошлин на жизненно важные лекарства не планируется, подчеркнул он.

Вводить ответные меры в рамках ЕАЭС будет сложно и долго, считает научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Евгений Гущин. Он отметил, что самостоятельно на американские товары Россия повысила пошлины быстро, а в рамках Союза для этого потребовалось бы согласование. Наиболее сложно договариваться будет с Казахстаном и Белоруссией, уверен эксперт.

Сложности переговорного процесса по этому вопросу будут заключаться в личной заинтересованности остальных стран ЕАЭС, считает эксперт Всероссийской академии внешней торговли Татьяна Флегонтова. Она подчеркнула, что ответные меры всегда вводятся с учетом интересов бизнеса страны. У предпринимателей других участников ЕАЭС могут быть свои интересы, что затруднит принятие решения, отмечает она.

США в марте этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Повышение ставок коснулось не только России, но и ряда европейских стран, а также Китая, Индии, Канады и Мексики. В августе Россия подготовила ответные меры, повысив пошлины для США на отдельные виды транспортных средств, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки составили от 25 до 40%.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн. Объем дополнительных пошлин России в отношении США составит на данном этапе $87,6 млн в год. На эту компенсацию Россия сейчас имеет право по правилам ВТО, пояснял ранее министр экономического развития Максим Орешкин.