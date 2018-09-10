Движение на Восток: новые пути развития для российской экономики

Восточный экономический форум начнет свою работу во Владивостоке 11 сентября. Это одна из ключевых площадок для компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества со странами АТР. В этом году существенная часть проектов, которые планируется представить в рамках форума, принадлежит группе Внешэкономбанка. Все они — результат активной работы ВЭБ по привлечению инвестиций на Дальний Восток и одновременно расширению возможностей экспорта отечественной продукции, в том числе на азиатский рынок. Портал iz.ru — о том, почему сотрудничество со странами АТР сегодня особенно важно для развития отечественной экономики, и о самых перспективных, по мнению экспертов, направлениях в этой сфере.

Миллиарды на совместные проекты

Внешэкономбанк уже несколько лет активно занимается поиском и привлечением иностранных инвесторов для российских проектов, развитием международных интеграционных проектов и помощью российским компаниям в реализации их экспортного потенциала. В качестве ключевого партнера банк рассматривают как представители ключевых финансовых институтов Китая, так и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



В июле 2018 года КНР посетил президент РФ Владимир Путин. Тогда же, во время государственного визита, Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали уникальное по объему российско-китайских банковских отношений Соглашение о финансовом обеспечении проектов сопряжения интеграционных процессов ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Банки договорились о возможности кредитования российской экономики на сумму до 65 млрд юаней.

— У нас есть несколько крупных проектов, в том числе по Северному морскому пути, по скоростному движению из Китая в Европу. Всего в настоящий момент — порядка 70 проектов, которые мы можем совместно финансировать. Они добавляют много ценности к проекту сопряжения двух форматов, — подчеркнул тогда председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Среди текущих проектов Внешэкономбанка и созданного им Фонда развития Дальнего Востока на дальнейшее расширение сотрудничества со странами АТР, по мнению начальника отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова, работают такие проекты, как строительство железнодорожного моста в Китай через Амур, развитие аэропорта Хабаровска и расширение мощностей горно-обогатительного комбината «Инаглинский». Сюда же можно отнести и возможность совместного финансирования ряда проектов, которую ВЭБ сейчас обсуждает с японскими партнерами.

В дальнейшем ставку стоит сделать именно на проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, убежден Станислав Волков.

— Список реализуемых проектов, конечно, можно было бы расширить, делая акцент на модернизации и строительстве транспортной и логистической инфраструктуры. Но качественная проработка таких проектов требует времени, поэтому опасно и чрезмерно быстрое расширение портфеля проектов, — отмечает эксперт.

Большой интерес как для России, так и для Китая действительно представляют и совместные проекты по строительству автомобильных и железнодорожных магистралей из Поднебесной в Европу, большая часть которых должна пройти по территории России. Создание таких трасс не только расширит возможности для экспорта российских товаров, но и позволит создать новые рабочие места и увеличить налогооблагаемые базы регионов.

Новые возможности для российской экономики

Растущие протекционистские настроения неизбежно ведут к сжатию объемов мировой торговли, что, в свою очередь, может оказывать давление и на рост российской экономики. Именно увеличение торгового оборота между Россией и Китаем может помочь частично компенсировать этот эффект в среднесрочной перспективе, считает аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

К увеличению китайских инвестиций в экономику РФ, по ее мнению, может привести реализация проекта «Один пояс, один путь» и продолжающиеся торговые войны между Китаем и США. Доля КНР в прямых инвестициях в российскую экономику уже выросла с 2,4% в 2014 году до 3,1% в 2018-м, во многом это было связано со снижением объема западных инвестиций на фоне санкций, отмечает эксперт.

— Санкции придают дополнительный стимул для роста российского экспорта в Китай (в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем составил $86 млрд, увеличившись примерно на 27%), а ослабление рубля и переход на более дешевые товары из-за этого — для импорта, — объясняет Василиса Баранова.

Сейчас сотрудничество между ВЭБ и китайскими банками идет в юанях — кредитную линию на финансирование совместных проектов в рамках интеграционных инициатив ГБРК открыл в национальной китайской валюте. Только за последний год ВЭБ осуществил выборку средств за счет кредитных линий того же ГБРК на сумму 10 млрд юаней. Этим сотрудничество с китайскими банками не ограничивается: аналогичный объем средств во Внешэкономбанке двумя годами ранее согласовали с Банком Харбина и клубом из 10 региональных банков КНР.

Переход на национальные валюты

Именно переход на расчеты в национальных валютах может стать еще одним стимулом для дальнейшего развития сотрудничества между странами, считают представители финансового сектора.

— Сейчас под прессом оказались прежде всего валюты развивающихся стран. Намерение России перейти на расчеты в национальных валютах в ответ на американские санкции подстегнет процесс ухода от доллара, и мы надеемся, что ВЭБ как институт развития не останется в стороне от этого процесса, — поясняет заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний.

Важно, что деньги выделяются под конкретные совместные проекты. Крупнейшие из уже реализованных — лизинг железнодорожных вагонов для международных перевозок, строительство нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» и завода по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ.

Выход на перспективный рынок

Тем не менее ключевой задачей здесь по-прежнему остается увеличение объемов несырьевого и неэнергетического экспорта в два раза — сделать это планируется к 2024 году. Напомним, что вывести объемы несырьевого экспорта на уровень в $250 млрд призвал Владимир Путин в одном из своих майских указов.

Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов называет эту цель сложной, но тем не менее достижимой. Однако для того, чтобы наладить выпуск высококонкурентной отечественной продукции, вывести ее на перспективные рынки и впоследствии успешно продвигать, потребуется координация усилий различных институтов. В том числе — Внешэкономбанка, Российского экспортного центра, Корпорации по развитию Малого и среднего предпринимательства и ряда других структур. Так, общими усилиями необходимо будет решить задачу по оптимизации логистики и автоматизации всех процессов, связанных, например, с оплатой необходимых платежей и сборов или нанесением современных средств электронной маркировки.

По словам генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрея Слепнева, сейчас Россия активно развивает торговые отношения с Вьетнамом, Кореей, Японией и другими странами АТР. Однако главным контрагентом во всем, что связано с несырьевым и неэнергетическим экспортом, остается КНР. В первом полугодии 2018 года, по данным главы РЭЦ, доля такого экспорта в Китай составила $7,3 млрд.

— Российские павильоны открыты на крупнейших торговых интернет-площадках — Tmall, JD, 1688. В прошлом году были запущены экспортные железнодорожные маршруты из Ворсино в Ченду и Далянь, и с новым маршрутом экспортеры получили возможность доставлять грузы быстрее и дешевле. В этом году еще одной точкой, откуда экспортные поезда будут отправляться в Ченду, стал Краснодарский край — перспективный регион для экспортных поставок продукции АПК, — отмечает Андрей Слепнев.

Развитие этого транспортного направления, по его словам, также поможет нарастить экспорт: железнодорожные перевозки сокращают время доставки товаров, что особенно важно для сельскохозяйственных грузов и продовольствия, поставляемого с Кубани. В целом же как эксперты, так и чиновники уверены, что работа с восточными экономическими площадками становится всё более актуальной в условиях западных санкций.

«Азия сегодня — активно развивающийся, перспективный рынок с одним из ведущих международных финансовых центров в Гонконге, где в том числе работает дочерняя компания ВЭБа. Деятельность Внешэкономбанка на Востоке направлена на привлечение азиатских инвесторов к финансированию масштабных проектов, реализуемых на территории России, расширению доступа отечественных компаний на азиатские рынки, продвижению российского экспорта. Налаживание контактов со странами АТР — эффективные инвестиции в будущее, — подчеркивает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Отметим, что ранее именно ВЭБ выделял кредиты Индонезии на приобретение новейших отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, финансировал экспорт российской сельхозтехники в Монголию и строительство монгольской ТЭЦ-4 с с использованием российских установок. Кроме того, среди проектов банка — финансирование атомной электростанции в Бангладеш и вьетнамской ТЭС. Активно развивается и сотрудничество с индийскими партнерами, например, фондом SREI. А это значит, что у Внешэкономбанка уже есть обширный опыт продвижения российской продукции на восток.