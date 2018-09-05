Участники ВЭФ обсудят развитие энергетики на Дальнем Востоке

Одной из тем обсуждения на Восточном экономическом форуме станет развитие энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке. Этому и другим энергетическим вопросам посвятят несколько панельных сессий, в которых примут участие представители органов власти и компаний – лидеров отрасли из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участники сессии «Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор» обсудят становление Дальнего Востока России как важного энергетического центра Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе дискуссии с участием Министра энергетики России Александра Новака и главы Государственной электросетевой корпорации Китая Шу Иньбяо будут проанализированы возможности России по обеспечению потребностей региона в энергоресурсах, а также вызовы и перспективы развития энергетического рынка в АТР.

На дискуссии «Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер» будет рассмотрен потенциал Дальнего Востока России в сфере развития нефтегазохимических проектов. Участники обсудят, какая энергетическая продукция будет пользоваться спросом на внутреннем и внешних рынках, какие перспективы есть у рынка малотоннажного сжиженного природного газа в регионе. Среди докладчиков — заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, модератором сессии выступит партнер компании EY, руководитель направления стратегии EY в странах СНГ Антон Порядин.

В рамках сессии «Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии» будут рассмотрены возможности укрепления внутрирегиональной кооперации в энергетической сфере, обеспечения энергетической безопасности и развития научно-технологического сотрудничества с учетом особенностей моделей производства и потребления энергии стран региона. Ведущие международные специалисты по энергетике ответят на вопросы, какую роль играет российская энергетика в Северо-Восточной Азии и как обеспечить переход к устойчивому производству и потреблению энергии в регионе.

Также в рамках ВЭФ-2018 будет затронута тема освоения энергетических ресурсов Мирового океана.

Обсуждение этих и других вопросов энергетической тематики будет продолжено в рамках деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2018), который пройдет 3–6 октября в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

Восточный экономический форум состоится 11–13 сентября во Владивостоке. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума вместе с главами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.