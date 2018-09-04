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Всероссийский конкурс социальных проектов стартует на ВЭФ-2018

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Передовые социальные технологии для создания благоприятных условий жизни на Дальнем Востоке представят на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках проекта «НКО ЛАБ» социальной платформы фонда «Росконгресс». Об этом информирует пресс-служба форума.

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«Повестка «НКО ЛАБ» на ВЭФ-2018 включает вопросы экологии, реализации программ в сфере активного долголетия, демографии, человеческого капитала и экономического потенциала Дальнего Востока, развития социальных коммуникаций в регионе», — говорится в сообщении.

В рамках этой платформы будут проводиться презентации и дискуссии с участием некоммерческих организаций, представителей власти и социально ориентированного бизнеса. Ключевым мероприятием проекта станет презентация центра развития социальных коммуникаций «Инносоциум» и открытие одноименного всероссийского конкурса социальных проектов. Его задачей является привлечение внимание молодежи к общественным проблемам и стимулирование поиска их решений.

Восточный экономический форум состоится 11–13 сентября во Владивостоке. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума вместе с главами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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