Всероссийский конкурс социальных проектов стартует на ВЭФ-2018

Передовые социальные технологии для создания благоприятных условий жизни на Дальнем Востоке представят на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках проекта «НКО ЛАБ» социальной платформы фонда «Росконгресс». Об этом информирует пресс-служба форума.

«Повестка «НКО ЛАБ» на ВЭФ-2018 включает вопросы экологии, реализации программ в сфере активного долголетия, демографии, человеческого капитала и экономического потенциала Дальнего Востока, развития социальных коммуникаций в регионе», — говорится в сообщении.

В рамках этой платформы будут проводиться презентации и дискуссии с участием некоммерческих организаций, представителей власти и социально ориентированного бизнеса. Ключевым мероприятием проекта станет презентация центра развития социальных коммуникаций «Инносоциум» и открытие одноименного всероссийского конкурса социальных проектов. Его задачей является привлечение внимание молодежи к общественным проблемам и стимулирование поиска их решений.

Восточный экономический форум состоится 11–13 сентября во Владивостоке. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума вместе с главами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.