Стала известна спортивная программа IV Восточного экономического форума

Наряду с деловым графиком гостей и участников IV Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке 11–13 сентября, ожидает насыщенная спортивная программа.

Как рассказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков, в этом году спортивная площадка получит восточное звучание. Она объединит «популярные в Азиатско-Тихоокеанском регионе олимпийские и неолимпийские виды спорта».

«Многие из предстоящих спортивных мероприятий являются примером сотрудничества между странами, что полностью соответствует идеям Восточного экономического форума», — подчеркнул он.

По словам помощника президента, центральным спортивным событием ВЭФ-2018 станет II Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, проходящий под патронатом президента России и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Турнир пройдет 12 сентября и соберет сборные команды России, Монголии, Китая, Японии и Южной Кореи.

Соревнование пройдет под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). Для подготовки был сформирован оргкомитет, который возглавил вице-премьер — представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Организаторами турнира являются Министерство спорта, Федерация дзюдо России и администрация Приморского края, оператор — Фонд «Росконгресс».

Спортивную программу ВЭФ откроют 8 сентября в СК «Олимпиец». Команды государственных и коммерческих структур Приморского края будут соревноваться в девяти видах спорта.

11–13 сентября на «Улице Дальнего Востока» состоится I Кубок Министерства экономического развития РФ по го — интеллектуальной игре, популярной в Китае, Корее и Японии, будут проведены мастер-классы и сеанс одновременной игры для жителей Владивостока и гостей ВЭФ с участием ведущих спортсменов России.

Другим спортивным событием на «Улице Дальнего Востока» станет международный турнир по масс-рестлингу — Кубок угледобывающей компании «Колмар», который соберет сильнейших атлетов в супертяжелом весе из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.

Кроме того, в спортивную программу ВЭФ включены сразу три регаты.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.