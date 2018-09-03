Путин направил приветствие участникам ВЭФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников IV Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Напутственные слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

«Сердечно приветствую участников и гостей Восточного экономического форума, который уже в четвертый раз проходит во Владивостоке. За прошедшее время форум превратился в важную, востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что в этом году форум посетят представители более 60 стран. По его словам, тема мероприятия — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» — отражает стремление к более тесной интеграции России в систему экономических связей в азиатско-тихоокеанском регионе. При этом для содействия инициативам деловых кругов на Дальнем Востоке были созданы территории опережающего развития, а также свободный порт Владивосток с особым режимом таможенного и налогового регулирования.

«Уверен, что высказанные в ходе форума идеи послужат дальнейшему росту деловой активности на Дальнем Востоке, углублению взаимовыгодной кооперации России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Путин.

Накануне, 2 сентября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ожидает провести основательную беседу с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ во Владивостоке.