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Представительная делегация Республики Корея посетит ВЭФ-2018

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В ходе встречи в Москве советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антона Кобякова с послом Республики Корея У Юн Гыном обсуждались вопросы развития российско-корейского сотрудничества и участие южнокорейской делегации в IV Восточном экономическом форуме.

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У Юн Гын отметил, что в работе ВЭФ примет участие делегация Южной Кореи, а в ее состав войдут около 200 официальных лиц и предпринимателей.

«Не сомневаюсь, что предстоящий визит корейской делегации в Россию будет способствовать еще большему углублению партнерских отношений между нашими странами», — отметил Кобяков.

Стороны обсудили российско-корейскую программу мероприятий форума и проведение в рамках деловой программы ВЭФ-2018 бизнес–диалога «Россия — Республика Корея» и панельной сессии «Россия, Юг и Север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?» с участием членов южнокорейской делегации.

В ходе ВЭФ состоится проведение заседания российско-корейского и корейско-российского делового и инвестиционного советов.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевым событием станет выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании площадки. В этом году оно пройдет под лозунгом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

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