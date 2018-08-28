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Главным событием ВЭФ–2018 станет выступление Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ключевым событием Восточного экономического форума – 2018 станет выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании площадки. В этом году оно пройдет под лозунгом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

28 августа организаторы опубликовали полную деловую программу форума. В его расписание включено порядка 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Их распределят по четырем направлениям: инвестиции, отраслевые приоритеты, развитие инфраструктуры и международные проекты.

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Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь международных бизнес-диалогов: «Россия–Китай», «Россия–Индия», «Россия–Республика Корея», «Россия–Япония», «Россия–АСЕАН», «Россия–Ближний Восток» и «Россия–Европа».

По словам советника президента Антона Кобякова, за три года ВЭФ заявил о себе как об эффективной площадке международного уровня. «В мероприятиях ВЭФ принимают участие лидеры государств и правительств Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители ведущих международных компаний России и других стран», — сказал он.

Гостями форума станут члены правительства России, генеральный прокурор Юрий Чайка, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава Ростаможни Владимир Булавин, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и др.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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