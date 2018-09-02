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Абэ рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным на ВЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на основательную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным в рамках четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 11–13 сентября.

«Я хотел бы решить проблему принадлежности четырех островов в составе северных территорий (так в Японии называют южнокурильские острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. — iz.ru.) и подписать мирный договор», — отметил Абэ в интервью газете Sankei.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является принадлежность островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончания войны были включены в состав СССР. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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