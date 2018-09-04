Путин с лидерами стран АТР поучаствует в пленарном заседании ВЭФ

В пленарном заседании IV Восточного экономического форума (ВЭФ) «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» примут участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён. Темой обсуждения станут ключевые вопросы международного сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Модератором дискуссии станет телеведущий, заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия», президент Института Беринга–Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев, говорится в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

3 сентября Путин направил приветствие участникам ВЭФ.

«За прошедшее время форум превратился в важную, востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественных деятелей, бизнесменов и экспертов», — говорится в послании.

«Уверен, что высказанные в ходе форума идеи послужат дальнейшему росту деловой активности на Дальнем Востоке, углублению взаимовыгодной кооперации России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавил президент.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.