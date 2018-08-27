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Стала известна культурная программа IV Восточного экономического форума

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Опубликована культурная программа IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Как сообщают организаторы, впервые в рамках культурной программы ВЭФ пройдет интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?», в которой смогут принять участие гости форума. Ведущими игры выступят знаток клуба, двукратный обладатель награды «Хрустальная сова» Михаил Скипский и известный российский актер и сценарист Андрей Максимков.

Кроме того, специально к ВЭФ-2018 в музеях Владивостока приурочено проведение уникальных временных экспозиций. В частности, в рамках форума в Приморском музее Арсеньева откроется выставка «Карта России. Вехи истории» из собрания Музеев Московского Кремля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

Также у гостей и участников форума будет возможность увидеть произведения живописца Карла Брюллова и его учеников на выставке «Великий Карл» из собрания Государственного Русского музея. Выставка «Точки пересечения» познакомит посетителей с работами современных московских художников. Кемеровская область, которая в этом году является гостем ВЭФ, представит арт-галерею «Кузбасс» с произведениями искусства на основе технологии «живых полотен».

Концертно-театральная часть культурной программы ВЭФ-2018 включает в себя выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, показ оперы «Царская невеста» и балета «Спящая красавица» на площадке Приморской сцены Мариинского театра, а также концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра при участии солистов из Китая, Японии, Кореи и России.

В рамках ВЭФ-2018 киностудия «Союзмультфильм» организует предпремьерный показ полнометражного кукольного мультфильма «Гофманиада».

12–16 сентября на Спортивной набережной Владивостока для жителей и гостей города пройдет фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока», где выступят ведущие творческие коллективы регионов ДФО.

Одним из ключевых событий культурной программы форума станет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока.

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