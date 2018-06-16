Россия и КНР подписали соглашение об управляющей компании юаневого инвестфонда

В Харбине 16 июня подписано соглашение о создании управляющей компании юаневого инвестфонда России и КНР с уставным капиталом в 5 млрд юаней (около $781 млн).

«Следующий этап — регистрация управляющей компании и формирование самого фонда. Мы рассчитываем на то, что это произойдет в ближайшие три месяца», — цитирует ТАСС ответственного секретаря межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Артема Семенова.

Учредителями фонда выступают Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), инвесткомпания «Суйюн», а также финансовая холдинговая компания «Дачжэн инвестмент», сама управляющая компания фонда будет зарегистрирована в провинции Хэйлунцзян.

Фонд нацелен на инвестиционную поддержку российских региональных проектов.

19 апреля стало известно, что инвестор из КНР «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» планирует построить в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) пять заводов по производству биотоплива из лесных отходов.