Страны ЕАЭС перейдут на криптоалтын в 2020 году

В 2020 году на территории Евразийского союза появится собственная криптовалюта. В настоящее время вопрос ее создания прорабатывает Евразийская экономическая комиссия. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЕЭК. Информацию подтвердили источник, близкий к Центробанку, два банкира, знакомых с ситуацией, и президент Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин. По словам экспертов, появление своей цифровой валюты облегчит расчеты между странами и позволит обходить санкции.

Название для единой криптовалюты ЕАЭС еще не выбрано, рабочая версия — криптоалтын. Он появится в 2020 году, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЕЭК. Общая цифровая валюта на территории союза нужна для облегчения расчета между странами, отметил собеседник «Известий». При этом единой денежной расчетной единицы в ЕАЭС еще нет.

Информацию подтвердили источник, близкий к ЦБ, а также два банкира, знакомых с ситуацией. Президент Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин знаком с планами ЕЭК.

— Собственная криптовалюта может появиться в ЕАЭС раньше единой денежной расчетной единицы, — отметил Юрий Припачкин.

Вопрос создания своей криптовалюты на территории Евразийского союза актуальный, считает аналитик Forex Club Иван Марчена. Очевидно, что цифровые деньги постепенно отвоевывают рынок у традиционных систем расчетов, добавил он.

— Первые шаги по легализации криптовалют уже сделаны, — отметил Иван Марчена. — Так, в Белоруссии их уже признали, Россия разрабатывает законодательство в этом направлении.

Наднациональную криптовалюту на территории ЕАЭС можно рассматривать как международную платежно-расчетную единицу для осуществления трансграничных финансовых переводов на евразийском пространстве, уверена руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Татьяна Ковалева.

— Ее введение позволит упростить и ускорить проведение расчетов и сократить большинство транзакционных издержек, — отметила Татьяна Ковалева. — Криптовалюта, эмитируемая в рамках ЕАЭС и использующаяся только в безналичных расчетах, позволит снизить риски, связанные с национальными валютами, уменьшить угрозы мошенничества и увеличить прозрачность сделок.

По словам эксперта, использование криптовалют ограничит влияние системы платежей SWIFT в рамках ЕАЭС, так как сейчас международные расчеты ведутся преимущественно в долларах и занимают определенное время. Валюта, построенная на использовании технологии блокчейн, может позволить обходить санкции, в том числе обслуживая расчеты в рамках внешнеторговых оборотов стран ЕАЭС с другими государствами, считает Татьяна Ковалева.

Внедрение собственной криптовалюты на территории Евразийского союза станет важным шагом в развитии единой цифровой экономики стран-участниц, уверена управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

О создании национальных криптовалют заявили многие страны. В их числе Швеция (криптокрона), Япония (J-Coin), Объединенные Арабские Эмираты (emCash), Индия (Laksmi), Великобритания (национальная криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов), Китай. Однако первая в мире национальная криптовалюта введена Венесуэлой (El Petro) и привязана к баррелю нефти. Введение национальной криптовалюты понадобилось республике для обхода санкций, с помощью ее размещения власти надеются привлечь финансирование со стороны России, Китая и стран Ближнего Востока.