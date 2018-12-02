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Порошенко призвал украинцев «держать порох сухим»

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев «держать порох сухим» и быть готовыми дать отпор врагу. Таким комментарием он сопроводил видео учений бойцов ВСУ, опубликованное на его странице в Facebook.

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«Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору», — написал он.

На кадрах опубликованной записи Порошенко наблюдает за учениями украинских военных и отмечает необходимость повышения эффективности боевой подготовки, чтобы «враг заплатил высокую цену за вторжение на Украину».

Ранее 2 декабря президент Украины в интервью немецкой газете Funke Media Group заявил, что Россия якобы планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. Помимо этого, он призвал власти Германии увеличить военное присутствие в Черном море.

В ответ на подобные заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перефразировала фразу самого Порошенко, который ранее уверял, что Украина «стоит на защите западной цивилизации».

«Можно с уверенностью сказать: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии». Именно благодаря нынешнему киевскому режиму современную Украину характеризует разгул экстремистов, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, национализм как национальная идея», –– подчеркнула она.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году. Новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с результатами майдана, обвинив при этом в конфликте Россию.

Москва неоднократно подчеркивала абсурдность таких утверждений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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