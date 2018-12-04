МВД планирует упростить получение гражданства РФ для украинцев

Министерство внутренних дел России планирует упростить получение гражданства РФ для украинцев, сообщила врио начальника Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.

По ее словам, соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Он охватывает сразу несколько категорий иностранцев, например, тех, кто приехал в Россию по программе переселения соотечественников.

«У нас 30% участников госпрограммы — граждане Украины» — цитирует Казакову ТАСС.

Она рассказала, что законопроект определяет полномочия президента России по определению категорий и процедуры приобретения гражданства отдельными категориями граждан. В частности, документы можно будет подавать по месту пребывания, а не жительства.

1 декабря президент Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут вводить ответных ограничений против граждан Украины и даже готовы облегчить им получение российского гражданства.

Отношения между Москвой и Киевом обострились, после того как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины объявили в 10 областях военное положение, которое будет действовать до 26 декабря. Спустя несколько дней Киев запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.