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МВД планирует упростить получение гражданства РФ для украинцев

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Фото: ТАСС/Владимир Горбенко
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Министерство внутренних дел России планирует упростить получение гражданства РФ для украинцев, сообщила врио начальника Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.

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По ее словам, соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Он охватывает сразу несколько категорий иностранцев, например, тех, кто приехал в Россию по программе переселения соотечественников.

«У нас 30% участников госпрограммы — граждане Украины» — цитирует Казакову ТАСС.

Она рассказала, что законопроект определяет полномочия президента России по определению категорий и процедуры приобретения гражданства отдельными категориями граждан. В частности, документы можно будет подавать по месту пребывания, а не жительства.

1 декабря президент Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут вводить ответных ограничений против граждан Украины и даже готовы облегчить им получение российского гражданства.

Отношения между Москвой и Киевом обострились, после того как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины объявили в 10 областях военное положение, которое будет действовать до 26 декабря. Спустя несколько дней Киев запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

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