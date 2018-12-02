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Россия не будет вводить ответных ограничений против украинцев

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Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev
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Президент России Владимир Путин пообещал не вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины и даже облегчить им получение российского гражданства. Об этом глава государства сообщил в субботу, 1 декабря, на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

«Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем», — цитирует Путина ТАСС.

«Мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — добавил российский лидер.

30 ноября госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, имеющим российское гражданство.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

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