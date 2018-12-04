В Госдуме предупредили об очередной морской провокации Порошенко

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Известиями» прокомментировал новость о том, что Погранслужба Украины привела свои корабли и катера в боевую готовность.

Соответствующее заявление 4 декабря сделал глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. По его словам, практически весь плавсостав находится сегодня в море.

Речь идет о подготовке к очередной провокации в интересах президента Украины Петра Порошенко, убежден депутат Журавлев.

«Морской группировкой Украины можно выполнить только одну задачу — задачу конкретной провокации в интересах политических амбиций Порошенко. На Украине прекрасно сами понимают, что их флот — это только одно название. Флота как такового нет», — рассказал парламентарий.

По его словам, у Украины из боевых кораблей только «Гетман Сагайдачный», порядка 10 боевых катеров, два из которых находятся сейчас под контролем России. Все остальные — это корабли обеспечения, добавил политик.

Он отметил, что нагнетание обстановки необходимо Порошенко особенно после того, как ему не удалось ввести военное положение по всей стране и сроком на два месяца.

На фоне инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

«Речь идет, конечно, о политических событиях, а не о военных. Но чтобы в рамках политических событий делать какое-то развитие, им необходима очередная провокация», — заявил Журавлев.

Многие эксперты полагали, что провокация произойдет в конце декабря, однако теперь она может случиться раньше, добавил политик. Как отметил парламентарий, Россия продолжит делать все возможное для защиты своих границ.

Отношения Киева и Москвы вновь обострились, после того как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.