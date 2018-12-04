В Госдуме предупредили об очередной морской провокации Порошенко
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Известиями» прокомментировал новость о том, что Погранслужба Украины привела свои корабли и катера в боевую готовность.
Соответствующее заявление 4 декабря сделал глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. По его словам, практически весь плавсостав находится сегодня в море.
Речь идет о подготовке к очередной провокации в интересах президента Украины Петра Порошенко, убежден депутат Журавлев.
«Морской группировкой Украины можно выполнить только одну задачу — задачу конкретной провокации в интересах политических амбиций Порошенко. На Украине прекрасно сами понимают, что их флот — это только одно название. Флота как такового нет», — рассказал парламентарий.
По его словам, у Украины из боевых кораблей только «Гетман Сагайдачный», порядка 10 боевых катеров, два из которых находятся сейчас под контролем России. Все остальные — это корабли обеспечения, добавил политик.
Он отметил, что нагнетание обстановки необходимо Порошенко особенно после того, как ему не удалось ввести военное положение по всей стране и сроком на два месяца.
На фоне инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.
«Речь идет, конечно, о политических событиях, а не о военных. Но чтобы в рамках политических событий делать какое-то развитие, им необходима очередная провокация», — заявил Журавлев.
Многие эксперты полагали, что провокация произойдет в конце декабря, однако теперь она может случиться раньше, добавил политик. Как отметил парламентарий, Россия продолжит делать все возможное для защиты своих границ.
Отношения Киева и Москвы вновь обострились, после того как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.
Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.