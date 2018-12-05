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Спикер рады в письме призвал США ввести новые санкции против России

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Фото: TASS/Zuma
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий написал письмо на имя вице-президента США Майка Пенса, в котором призвал американские власти ввести новые антироссийские санкции после событий в Черном море.

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В сообщении на сайте украинского парламента уточняется, что Парубий обратился к сенату США от имени всей Верховной рады и заявил о необходимости решительных действий. «В частности, полному выполнению действующих и введению новых санкций против Российской Федерации», — приводит выдержку из письма «РИА Новости».

Спикер рады заявил, что необходимо ввести «дополнительные энергетические и финансовые санкции», добавляет «Газета.ру».

Ранее в среду, 5 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от стран Запада не только заявлений по поводу инцидента в Керченском проливе, но и действий в адрес России.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российские пограничники применили силу для их остановки. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями.

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