Порошенко назвал дату объединительного собора на Украине

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, состоится 15 декабря 2018 года в Киеве. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook.

Он уточнил, что мероприятие пройдет в Софийском соборе, который «на протяжении веков был центром украинской религиозной жизни».

По словам Порошенко, Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом событии.

Тем временем греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу устава «новой украинской церкви». Предположительно, она будет создана по модели Критской, которая является полуавтономной и подчиняется Константинопольскому патриарху. Возглавит новую структуру митрополит, а не патриарх.

Это подтверждает и информация украинского издания «Вести». Газета пишет, что Украине отказали в автокефалии, вместо этого она будет подчиняться Константинополю.

Сейчас на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.



