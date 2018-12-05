СМИ узнали об отказе Константинополя в автокефалии Украине

Будущая «единая украинская церковь» будет полностью подчинена Константинополю.

Как пишет украинское издание «Вести», синод Константинопольской церкви не огласил томос об автокефалии Киева после заседания 29 ноября. Вместо этого был принят устав, который не стали обнародовать. По данным «Вестей», в него входят девять основных пунктов.

Изучив документ, издание пришло к выводу, что нельзя говорить о независимости новой церкви — речь идет о подчинении Константинополю. В частности, в документе делается акцент на том, что новая церковная структура будет связана со всем остальным миром только через Константинопольский патриархат.

При этом глава новой церкви будет носить титул митрополита, а не патриарха, что делает его по статусу ниже главы РПЦ, пишет «Газета.ру». Украинская сторона также не будет иметь права канонизировать своих святых без утверждения Константинополем и не будет иметь права заниматься мироварением.

Архиерейскому собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Вселенским патриархом, который сообщит Киеву свое решение. Отмечается, что в этом случае Константинополь не должен пояснять свои мотивы. Помимо этого, Константинополь может получить под свое управление часть монастырей на Украине.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.