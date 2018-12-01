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За томосом в Стамбул поедет избранный глава новой церкви Украины

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Президент Украины Петр Порошенко 1 декабря заявил, что так называемый объединительный собор украинской церкви, который должен состоятся до нового 2019 года, изберет предстоятеля. Именно этот человек направиться в Стамбул, в котором базируется Константинопольский патриархат, для получения томоса об автокефалии.

«Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины — принято. Томос, грамота, которая это подтверждает, — написана. Объединительный собор — назначен. Собор изберет предстоятеля, который поедет в Стамбул и получит Томос из рук Его Святейшества Варфоломея (Константинопольский патриарх. — Ред.)», — написал глава Украины на своей странице в Facebook.

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1 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) массово вызывает на допросы представителей духовенства канонической Украинской православной церкви. По убеждению главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, «учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом объединительном соборе».

В этот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) «расставлять пальцы веером». В то же время, по его заверениям, в стране сохранится конституционное право граждан на свободу вероисповедания, в том числе для тех, кто останется предан канонической УПЦ.

Накануне глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на попытки украинских властей воздействовать на священнослужителей УПЦ. По его словам, после отказа архиереев канонической церкви участвовать в «объединительном соборе» власти начали проводить «индивидуальные беседы» с целью склонить их к изменению решения.

В тот же день сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю столичной лавры — митрополиту УПЦ Павлу. По его словам, во время беседы на него оказывалось давление. Также проводилась опись имущества Киево-Печерской лавры.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

На заседании Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Принять устав планируют на «объединительном соборе» раскольников в Киеве, дата которого еще не определена.

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