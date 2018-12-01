В Киеве открыли пункты обогрева

В связи с понижением температуры воздуха власти Киева развернули в городе пункты обогрева. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Местные власти указывают, что специальные места для обогрева расположены в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях департамента социальной политики города.

В пункты обогрева может обратиться любой человек, который нуждается в помощи в морозные дни. В них он сможет не только погреться, но и выпить чай, а также получить первую медицинскую помощь.

Ранее, 14 ноября, киевляне перекрыли центр украинской столицы. Причиной выхода жителей на улицы стало отсутствие тепла в жилых помещениях. Эта проблема, как писали «Известия», коснулась в этом году не только столицы, но и других украинских городов.

10 ноября власти Украины предложили повысить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд населения сразу на 32%. Причиной этого стало повышение цен на газ с 1 ноября на 23,5%.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура в Киеве днем 1 декабря составила -5 градусов. В ближайшее время в украинской столице ожидается потепление, до +2 градусов 5 декабря.