Прямой эфир

Украинцам предложили встретить зиму повышением тарифа на отопление

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Илья Щербаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины предложили повысить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд населения сразу на 32%. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании «Киевтеплоэнерго».

Отмечается, что повышением тарифов могут заняться уже с 1 декабря. Кроме того, планируется увеличить тариф на производство тепловой энергии для религиозных организаций.

Причиной этого стало повышение цен на газ с 1 ноября на 23,5%. Правительство Украины объяснило это требованиями Международного валютного фонда (МВФ), который в противном случае откажет Киеву в новых кредитах. Теперь украинцы будут платить 8,5 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров газа, а предприятия «Теплокоммунэнерго» — 8,36 тыс. гривен (19,5 тыс. рублей). 

Госдолг страны по состоянию на апрель превысил $77 млрд. За следующую четырехлетку Киев должен выплатить МВФ $27 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 20 детей госпитализированы на Украине после распыления газа в школе
«Нафтогаз» потребовал от правительства Украины компенсацию в $236 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017