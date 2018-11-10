Украинцам предложили встретить зиму повышением тарифа на отопление

Власти Украины предложили повысить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд населения сразу на 32%. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании «Киевтеплоэнерго».

Отмечается, что повышением тарифов могут заняться уже с 1 декабря. Кроме того, планируется увеличить тариф на производство тепловой энергии для религиозных организаций.

Причиной этого стало повышение цен на газ с 1 ноября на 23,5%. Правительство Украины объяснило это требованиями Международного валютного фонда (МВФ), который в противном случае откажет Киеву в новых кредитах. Теперь украинцы будут платить 8,5 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров газа, а предприятия «Теплокоммунэнерго» — 8,36 тыс. гривен (19,5 тыс. рублей).

Госдолг страны по состоянию на апрель превысил $77 млрд. За следующую четырехлетку Киев должен выплатить МВФ $27 млрд.