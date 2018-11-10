Почти 20 детей госпитализированы на Украине после распыления газа в школе

Ученик Таращанской общеобразовательной школы №2 в Киевской области распылил слезоточивый газ в помещении учебного заведения. В результате инцидента пострадали 18 детей, сообщили в областной прокуратуре.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, из-за распыления газа в школе были прерваны занятия, из здания эвакуировали 580 учеников и 64 человека из числа персонала.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

1 ноября порядка 800 человек эвакуировали из школы на юге Москвы после распыления перцового баллончика.