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Финский журналист уличил россиян в «отоплении квартир без надобности»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россияне отапливают свои квартиры, даже когда это не нужно, и разъезжают на прожорливых джипах, игнорируя проблемы глобального потепления, заявил финский журналист Юсси Конттинен в своей статье для Helsingin Sanomat.

По его словам, жители России слишком расточительно используют энергию.

При этом работник СМИ отметил, что изменения климата заметили даже в самом холодном регионе Земли — Якутии, один из жителей которой посетовал, что на улице всего минус 30, тогда как «раньше в это время было минус 40».

В сентябре российские ученые сообщили, что средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 градуса. По их словам, если потепление продолжится, это чревато серьезными последствиями, в том числе затоплением побережья Северного Ледовитого океана.

28 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в изменения климата из-за «рекордно чистых воздуха и воды».

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