Прямой эфир

Трамп не признал изменение климата из-за «рекордно чистых» воды и воздуха

0
Фото: Global Look Press/Ting Shen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в изменение климата, потому что вода и воздух в настоящий момент «рекордно чистые». Об этом сообщило издание The Independent 28 ноября.

«Многие люди, такие как я — у нас высокий уровень интеллекта, но мы не обязательно верим (в изменение климата — Ред.). Если посмотреть на наш воздух и воду, они сейчас рекордно чистые», — сообщил Трамп. Американский лидер крайне скептически отнесся к докладу об климатических изменениях, опубликованному его собственной администрацией в прошлое воскресенье.

Огненная статистика: площадь сгоревших лесов увеличилась вдвое
За первое полугодие 2018 пожары уничтожили более 2 млн га леса

По словам главы американского государства, если посмотреть в Китай, Россию, некоторые районы Азии и Южной Америки, воздух там «невероятно грязный». В Соединенных Штатах с пляжей убирают тысячи тонн мусора, который все время «приплывает из Азии», добавил Трамп.

«Пожары в Калифорнии, где я был, если посмотреть на землю… там есть упавшие деревья, никакого ухода за лесом, можно взять спичку и поджечь просто так… когда дерево лежит там 14 или 15 месяцев. И это большая проблема в Калифорнии», — добавил Трамп. Таким образом он в очередной раз обвинил власти штата в лесных пожарах из-за отсутствия должного поддержания и ухода за лесным хозяйством.

23 ноября администрация президента США опубликовала доклад, в котором отмечается, что с 1901 по 2016 год средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса, и всё указывает на то, что изменения климата прежде всего связаны с деятельностью человека. При этом главной причиной потепления является выброс парниковых газов в атмосферу. Кроме того, эксперты связали рост числа лесных пожаров и ураганов в Соединенных Штатах с изменением климата.

25 ноября пожарным удалось полностью локализовать самый разрушительный в истории штата пожар на севере Калифорнии. В результате стихийного бедствия погибли 84 человека.

В июне 2017 года президент Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, которое определяло план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно было подписано в декабре 2015 года приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду и меры по адаптации к изменениям климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп перепутал погоду с климатом
Ущерб от крупнейшего пожара в Калифорнии составит миллиарды долларов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017