Трамп не признал изменение климата из-за «рекордно чистых» воды и воздуха

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в изменение климата, потому что вода и воздух в настоящий момент «рекордно чистые». Об этом сообщило издание The Independent 28 ноября.

«Многие люди, такие как я — у нас высокий уровень интеллекта, но мы не обязательно верим (в изменение климата — Ред.). Если посмотреть на наш воздух и воду, они сейчас рекордно чистые», — сообщил Трамп. Американский лидер крайне скептически отнесся к докладу об климатических изменениях, опубликованному его собственной администрацией в прошлое воскресенье.

По словам главы американского государства, если посмотреть в Китай, Россию, некоторые районы Азии и Южной Америки, воздух там «невероятно грязный». В Соединенных Штатах с пляжей убирают тысячи тонн мусора, который все время «приплывает из Азии», добавил Трамп.

«Пожары в Калифорнии, где я был, если посмотреть на землю… там есть упавшие деревья, никакого ухода за лесом, можно взять спичку и поджечь просто так… когда дерево лежит там 14 или 15 месяцев. И это большая проблема в Калифорнии», — добавил Трамп. Таким образом он в очередной раз обвинил власти штата в лесных пожарах из-за отсутствия должного поддержания и ухода за лесным хозяйством.

23 ноября администрация президента США опубликовала доклад, в котором отмечается, что с 1901 по 2016 год средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса, и всё указывает на то, что изменения климата прежде всего связаны с деятельностью человека. При этом главной причиной потепления является выброс парниковых газов в атмосферу. Кроме того, эксперты связали рост числа лесных пожаров и ураганов в Соединенных Штатах с изменением климата.

25 ноября пожарным удалось полностью локализовать самый разрушительный в истории штата пожар на севере Калифорнии. В результате стихийного бедствия погибли 84 человека.

В июне 2017 года президент Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, которое определяло план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно было подписано в декабре 2015 года приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду и меры по адаптации к изменениям климата.