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Трамп перепутал погоду с климатом

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп перепутал погоду с климатом. Он предположил, что похолодание в США означает, что глобального потепления не существует. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте.

«Жестокое и длительное похолодание может побить все рекорды. И где же глобальное потепление?» — написал глава государства вечером 21 ноября. Предположительно, он имел в виду прогнозируемое понижение температуры в северо-восточных штатах страны в выходные.

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Ученые обычно используют термин «изменение климата», когда говорят о глобальном потеплении. Трамп с этим утверждением не согласен и давно отрицает реальность изменения климата. В 2012 году он написал в Twitter, что этот феномен — китайская мистификация, целью которой было нанесение ущерба американскому экспорту.

Пост Трампа повторил еще один его твит, опубликованный год назад. Тогда он сказал, что Америке не помешает «немного старого доброго глобального потепления», — большая часть страны была покрыта снегом.

Эксперты отреагировали на твит Трампа, сообщает газета The Independent. «Ваше отрицание науки буквально убьет людей», — сказала Джесс Феникс, геолог и член Королевского географического общества.

«За более чем три десятилетия преподавания у меня никогда не было настолько глупых студентов, чтобы они могли сделать такой вывод, к которому пришел Трамп», — написал в своем twitter-аккаунте профессор политологии университета Мэриленда и бывший советник администрации Буша и Обамы Шибли Телхами.

Через тридцать минут после публикации твита Трамп добавил к нему еще один пост, в котором заявил, что СМИ обвиняют его в провокации транспортных заторов. «Вы просто не можете победить лживые СМИ. Cуть грандиозной истории в том, что моя политика привела к снижению цен на бензин, больше людей сели за руль, то есть я вызвал пробки на всей территории нашей великой нации. Простите все!» — написал президент.

В декабре 2015 года около 200 стран мира подписали Парижское соглашение по климату. Оно определяет план действий государств по сдерживанию глобального потепления. В соответствии с соглашением все страны должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду и адаптации к изменениям климата. В июне 2017 года президент США объявил о выходе страны из соглашения.

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