Озон засеян: научные апокалипсисы, которые не сбылись

Ученые пророчат апокалипсис почти так же часто, как сектанты. А тех, кто знает о предрекаемых ими катастрофах, благодаря СМИ значительно больше. Однако ошибаются они точно так же, как и фанатики. «Известия» разбирались с подробностями.

Сезонные дыры в озоновом слое

На днях специалисты Всемирной метеорологической организации объявили, что озоновый слой Земли полностью восстановится к 2060 году. По мнению членов организации, ущерб, нанесенный слою использованием аэрозолей и хладагентов в холодильниках, удалось частично купировать благодаря Монреальскому протоколу по веществам. Принятый в 1987 году документ регламентировал, когда те или иные вещества, разрушающие озоновый слой, нужно снять с производства и перестать использовать.

Среди прочих, по словам ученых, начала затягиваться дыра над Антарктидой, диаметр которой к 1987 году превышал 1 тыс. км. Есть некоторое непонимание с Китаем, где продолжаются выбросы запрещенного трихлорфторметана, но в целом ситуация нормализовалась: озоновый слой восстанавливается на 1–3% в десятилетие.

апокалипсис Изображение антарктической озоновой дыры, сентябрь 2000 Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Об этой проблеме заговорили еще в 1970-х годах. Тогда американские ученые проводили наблюдения как раз над Антарктидой и заявили, что некоторые химические вещества разрушают озоновый слой. Позже, в 1995 году, Франк Шервуд Роуланд и Марио Молина получили Нобелевскую премию по химии. Они обнаружили, что молекулы хлорфторуглеродов, используемых в холодильниках и аэрозольных баллончиках, выделяют хлор под воздействием ультрафиолетового излучения.

С сокращением озонового слоя связывали исчезновение лягушек, увеличение случаев появления меланомы у людей и слепоты у животных. Так, известный борец с глобальным потеплением и вице-президент США Эл Гор говорил в 1992 году о слепых лососях и кроликах. Однако позже выяснилось, что лягушки массово заразились грибковым заболеванием, переносчиком которого был человек, о слепых лососях и кроликах никаких сведений нет, а у овец с катарактами, о которых на фоне массовой истерии писало издание The New York Times, диагностировали вирусный конъюнктивит. Корреляции между изменением уровня смертности от меланомы и ростом озоновых дыр также не обнаружили.

Некоторые сомнения вызывает и то, что начать решать проблему помогло международное соглашение о запрете использования хлорфторуглеродов. Как пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal и автор книги «Рациональный оптимист: эволюция процветания» Мэтт Ридли, дыра над Антарктидой перестала увеличиваться до того, как запрет вступил в силу. А расширялась и сужалась она каждую весну, оставаясь примерно на одном уровне. Некоторые респонденты Ридли в связи с этим полагают, что причина ее возникновения была определена неверно. Как бы там ни было, слой постепенно восстанавливается, так что смерть человечества от солнечного излучения откладывается.

Опасность старых компьютеров

Сбои в работе всех мировых компьютерных систем — от аэропортов и банков до лифтов — обещали в первую миллисекунду 2000 года многие компьютерные эксперты. Чтобы это предотвратить, в мире совокупно было потрачено, по разным оценкам, $200–500 трлн, в том числе $40 млн — Центральным банком РФ. Принято считать, что это позволило предотвратить многочисленные катастрофы. Правда, в странах, которые не тратились на «страховку», тоже ничего серьезного не произошло.

Суть «проблемы-2000» в том, что в коде многих программ прошлого века текущий год обозначался двумя цифрами вместо четырех — 99 вместо 1999. Поэтому были опасения, что для компьютерных систем после 1999 года наступит 1900-й или 19100 (тысяча девятьсот сотый). Предполагалось, что это приведет к некорректной работе всевозможных компьютерных систем. Так что вопросом озаботились уже в середине 1990-х, начав нанимать программистов, владеющих к тому моменту частично мертвыми языками программирования, чтобы те переписывали старые, но работающие программы.

апокалипсис Фото: TASS/DPA/Moritz Vennemann

Особые опасения в связи с «проблемой-2000» у мирового сообщества вызывала Россия. Вероятно, поэтому из $5 млн, потраченных на решение проблемы в отечественной атомной отрасли, 1 млн выделили Соединенные Штаты. А по данным Financial Times, «посольство Великобритании рекомендовало британским дипломатам, работающим в России, уехать из страны на период новогодних праздников в связи с опасениями по поводу возможных последствий глобального компьютерного сбоя».

Каких-либо сообщений о происшествиях в России, связанных с этой проблемой, найти не удалось. Мировые были: сбои в работе британского оператора «Бритиш Телеком», временное отключение электричества в целой африканской стране Гамбии (площадь которой в 280 раз меньше Якутии). Но в основном курьезы — 12 млн немецких марок, появившихся на счете одного жителя ФРГ, $90 тыс., которые потребовал видеопрокат за кассету у жителя США, — один получил банковские проценты, а другой — счет за 100 лет.

Проблема миновала, но впереди новые компьютерные апокалипсисы: в 2038-м, 2100-м, 2107-м, 2286-м и 30828-м годах.

Грязный воздух и дожди

Еще один популярный некогда повод для паники — пестициды. По мнению Рейчел Карсон, автора вышедшей в 1962 книги «Безмолвная весна», из-за них у людей развивается рак, а промышленники это скрывают. Кстати, первый директор экологического отдела Национального института рака Вильгельм Хюпер, на которого неоднократно ссылается Карсон, считал, что курение табака «не является важным фактором возникновения этого заболевания».

За прошедшие полвека сообщество ученых, скорее, склонилось к тому, что курение вызывает рак, чем пестициды. Да, у людей, подвергавшихся интенсивному воздействию пестицидов, наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Но именно предрасположенности к раковым заболеваниям из-за этого обнаружено не было. Тем не менее, несмотря на несостоятельность «Безмолвной весны», автор предисловия к переизданию 1994 года Эл Гор, вероятно, все-таки прав в том, что «без этой книги экологическое движение появилось бы намного позже или вообще бы не развивалось».

Волновались противники грязных производств и из-за чистоты воздуха. «Ученые располагают убедительными экспериментальными, а также теоретическими доказательствами и <…> способны обосновать следующее предсказание: через десятилетие городские жители вынуждены будут носить газовые маски для того, чтобы защитить себя от загрязнения воздуха <…>, а к 1985 году загрязнение воздуха наполовину сократит количество солнечных лучей, доходящих до поверхности Земли», — писал в 1970 году журнал Life.

апокалипсис Фермер распыляет пестициды Фото: Global Look Press/Philippe Lissac / GODONG

Вероятно, не сбылся прогноз из-за постепенного ужесточения требований к топливу и двигателям, совершенствования производств и изменения структуры городов, в которых предприятия уступили место офисам. В результате во многих городах мира, в том числе в Москве, воздух стал значительно чище, чем десятилетия назад.

Еще одна экологическая страшилка — кислотные дожди. Ее автором считается немецкий журнал Der Spiegel, который в ноябре 1981 года вышел с заголовком «Леса погибают» на обложке. Журналисты вслед за опрошенными экспертами утверждали, что из-за дождей гибнут леса и озера. Вскоре другой немецкий журнал Stern сообщил, что уже не удастся спасти треть лесов в стране. Журналисты ссылались на почвоведа из Геттингенского университета Бернарда Ульриха.

Проблему подхватили в других странах Европы и в Америке. «Леса и озера погибают. Возможно, нанесенный ущерб уже нельзя будет компенсировать», — писал в 1982 году журналист Фред Пирс в британском издании New Scientist. Были сообщения о том, что уровень кислотности в американских озерах завышен, о массовой гибели деревьев в Канаде.

Вполне возможно, повсеместную экологическую катастрофу удалось предотвратить благодаря соглашениям о сокращении выбросов диоксида серы. Но есть вероятность, что никакой катастрофы не было или была, но понята она была превратно.

По данным журналиста Мэтта Ридли, в США выделили $500 млн на исследование кислотных дождей. И в 1990 году принимавшие в нем участие ученые заявили, что «не обнаружено доказательств обычного или необычного сокращения лесов в Соединенных Штатах и в Канаде из-за кислотных дождей». Исследование состояния европейских лесов проводил директор немецкого Института леса Хайнрих Шпикер. Тот пришел к выводу, что они растут быстрее, чем в предыдущие периоды, и состояние их лучше. «Оценка состояния лесов началась более 100 лет назад, и с того времени еще не существовало такого количества лесов, как сейчас», — отмечал Шпикер.

апокалипсис Фото: Global Look Press/CHROMORANGE / J. Hauge

Как добавляет Ридли, один из главных ингредиентов кислотного дождя — оксид азота — разлагается естественным образом, становясь нитратом, то есть удобрением для деревьев. А повышение кислотности озер вполне могло быть связано с лесовосстановлением.

Уважаемые эксперты в разных областях с тех пор предупреждали человечество о взрывном росте населения, за которым последует глобальный голод; о смертельных эпидемиях (последняя — свиного гриппа) и птицах-убийцах, войнах за воду, исчерпании запасов нефти (начиная с 1970-х годов) и других полезных ископаемых; об уменьшении количества сперматозоидов у мужчин и вымирании населения; о распространении рака мозга из-за сотовых телефонов и о климатических катастрофах. Но ничего из этого не случилось ни в 2012 году, когда закончился календарь Майя, ни позже. Пока.