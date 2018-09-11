Бизнесмены из США собираются пережить апокалипсис в Новой Зеландии

Богатейшие бизнесмены Соединенных Штатов, опасающиеся начала ядерной войны и массовых эпидемий, начали скупать недвижимость в Новой Зеландии, в надежде на то, что изолированность страны спасет их при начале апокалипсиса.

На данный момент не менее семи предпринимателей из Калифорнии уже приобрели 150-тонные бункеры, которые выпускает компания Rising S Co, и закопали их в Новой Зеландии, пишет Bloomberg. В случае угрозы возникновения ядерной войны или начала эпидемии они планируют на частных самолетах вылететь в страну и укрыться в убежищах.

Бывший премьер-министр страны Джон Кей также отметил, что многие люди говорили о желании купить недвижимость в Новой Зеландии в случае начала мировых катаклизмов. Он характеризует страну как одно из самых удаленных мест с безопасной средой.

Американские граждане едут в страну по инвестиционной визе, согласно которой получить право на жительство можно, потратив в стране на протяжении трех лет не менее $6,7 млн, сообщает RT.

При этом из-за наплыва пытающихся купить право на жительство бизнесменов правительство запретило иностранцам покупать дома. Решение властей вступит в силу в течение нескольких месяцев.