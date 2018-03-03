Прямой эфир

Ученые рассказали о стратегии спасения человечества при зомби-апокалипсисе

0
Фото: Depositphotos.com/sazori
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из бразильского Университета Жуиса-ди-Форы разработали модель, в которой рассчитали необходимое для спасения человечества в условиях зомби-апокалипсиса количество военных. 

Их изначальная предпосылка при построении модели заключалась в том, что военные обладают достаточными техническими средствами и навыками для эффективной нейтрализации зомби. 

Свою модель исследователи построили для гипотетической ситуации, в которой существует 1 тыс. мирных жителей и один зомби, с которого начинается цепочка заражения.

Согласно расчетам ученых, для наличия гипотетических шансов на выживание мирных жителей в таком случае потребуется не менее 47 военных. При этом группа из 100 военных сможет обеспечить безопасность 20% мирного населения. 

В опубликованном репринте статьи ученых говорится, что для эффективной борьбы в условиях зомби-апокалипсиса людям необходимо атаковать первыми и пытаться как можно оперативнее нейтрализовать противника. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зомби-вирус» оленей способен заражать людей
Зомби-апокалипсис «КваZи» выйдет на экраны в 2019 году
Главных героев фильма по роману Сергея Лукьяненко могут сыграть Владимир Машков и Светлана Ходченкова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017