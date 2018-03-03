Ученые рассказали о стратегии спасения человечества при зомби-апокалипсисе

Ученые из бразильского Университета Жуиса-ди-Форы разработали модель, в которой рассчитали необходимое для спасения человечества в условиях зомби-апокалипсиса количество военных.

Их изначальная предпосылка при построении модели заключалась в том, что военные обладают достаточными техническими средствами и навыками для эффективной нейтрализации зомби.

Свою модель исследователи построили для гипотетической ситуации, в которой существует 1 тыс. мирных жителей и один зомби, с которого начинается цепочка заражения.

Согласно расчетам ученых, для наличия гипотетических шансов на выживание мирных жителей в таком случае потребуется не менее 47 военных. При этом группа из 100 военных сможет обеспечить безопасность 20% мирного населения.

В опубликованном репринте статьи ученых говорится, что для эффективной борьбы в условиях зомби-апокалипсиса людям необходимо атаковать первыми и пытаться как можно оперативнее нейтрализовать противника.