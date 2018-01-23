«Зомби-вирус» оленей способен заражать людей

Опасный вирус, поражающий оленей, способен заражать людей и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, как вирус животного бешенства. Об этом сообщает Express.com.

Болезнь, которая уже убила сотни оленей по всему миру, официально известна как хроническая поражающая болезнь (CWD) и была впервые обнаружена в 1967 году.

Название «зомби-вирус» болезнь получила после того, как истощенные и дезориентированные олени были замечены в Форт-Коллинзе, штат Колорадо.

«Это инфекционное неврологическое заболевание вызывает дегенерацию мозга, приводит к истощению, своеобразному поведению, потере функций организма и в конечном счете к смерти», –– рассказали ученые из Исследовательского центра Прионского государственного университета Колорадо.

Исследователи отметили, что симптомы болезни могут проявляться в течение двух лет. Существует риск заражения среди людей, которые могли употреблять в пищу мясо больных животных.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британские ученые нашли некоторые типы вирусов, которые могут бороться с опухолью головного мозга.