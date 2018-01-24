Астрономы спрогнозировали столкновение Млечного пути с Андромедой

Астрофизики подсчитали примерные сроки гибели Галактики. По их прогнозам, конец света настанет через 6 млрд лет, когда воедино сольются Млечный путь и Андромеда. Об этом сообщает Space.com.

По расчетам специалистов две звездные системы сближаются друг с другом на скорости 112 км/с и встретятся через 4 млрд лет. Окончательно же две галактики сольются через 6 млрд лет, сообщает «Утро.ру». К тому моменту, предполагают специалисты, Солнце превратится в красного гиганта, поглотив все планеты Солнечной системы, включая Землю.

Астрономы отмечают, что столкновения галактик является естественной частью эволюции Вселенной. Ранее и Млечный путь, и туманность Андромеды уже поглощали другие звездные системы. Последняя находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от Земли, и ее можно наблюдать с нашей планеты в ясную безлунную ночь как маленькое туманное пятнышко в одноименном созвездии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что астрономы нашли звезду, поглотившую 15 подобных Земле планет.