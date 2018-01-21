Астрономы-любители открыли двойник Солнечной системы

Исследователи-любители обнаружили систему как минимум из пяти планет, похожую на Солнечную.

Как сообщает The Independent, ей дали обозначение K2-138. Планетарная система находится на расстоянии около 620 световых лет от Земли.

Ее обнаружили 10 тыс. астрономов-любителей со всего мира, использовав мощности своих домашних компьютеров.

С помощью специального математического аппарата они просеяли данные о 280 тыс. звездных систем, полученные профессиональными учеными за три года с помощью телескопа «Кеплер».

Ранее ученые смоделировали три основных сценария космических катастроф, которые угрожают Земле гибелью.