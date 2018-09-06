Пользователи Сети начали готовиться к глобальному сбою интернета

Большинство пользователей Сети с юмором отреагировали на сообщения корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) о возможных сбоях интернета 11 октября.

«Вот и конец света», — написал один из пользователей «ВКонтакте».

Многие не стали терять оптимизма и начали строить планы на этот день. «Достанем гармошки и пойдем гулять вечерком с девчонками», — написал один из комментаторов.

Большинство пользователей отметили, что паниковать из-за отключения интернета не будут.

11 октября впервые в истории произойдет смена криптографических ключей, задачи которых защита системы доменных имен. В корпорации не исключают, что в течение 48 часов некоторые ресурсы будут недоступны. При этом система будет выдавать ошибку server failure или SERVFAIL.