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Власти Китая открыли платформу по борьбе со слухами в интернете

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Yehua
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Власти Китая запустили платформу Piyao, которая будет бороться с недостоверной информацией, распространяемой в интернете.

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В состав платформы входят мобильное приложение, сайт и аккаунты в социальных сетях. Для опровержения слухов интегрированы более 40 местных платформ.

Работу Piyao контролируют 27 государственных ведомств, среди которых структуры Центральной партийной школы.

В рекламном ролике платформы говорится, что слухи нарушают права человека на правдивую информацию, сеют панику, вызывают колебания на торгах фондовых рынков, сообщает 30 августа телеканал «360».

Платформа будет давать информацию, распространяемую ведомствами и государственными СМИ.

За посты со слухами пользователям китайского сегмента интернета грозит лишение свободы. В июле китайский интернет-регулятор получил 6,7 млн сообщений о распространении домыслов, отмечает РЕН ТВ.

Накануне около 10 правозащитных организаций, в том числе Комитет защиты журналистов, Amnesty International и Human Rights Watch, выразили серьезную обеспокоенность в связи с планами Google запустить в Китае поисковик с цензурой.

1 августа стало известно, что специалисты Google займутся разработкой поисковика в рамках проекта «Золотой щит», как этого требует политика властей страны.

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