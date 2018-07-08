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Китай предложил России создать аналог OneWeb

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Китайская делегация в рамках переговоров в Москве предложила российской госкорпорации «Роскосмос» рассмотреть возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет по аналогии с OneWeb и Starlink.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, Китай раздумывает над созданием национальной спутниковой системы, состоящей из около тысячи космических аппаратов на низкой, средней и геостационарной орбите.

По словам собеседника агентства, предложение о российском участии в проекте было озвучено в ходе двухсторонней встречи 4 июля.

«Прозвучало предложение создать совместную российско-китайскую систему, где каждая из сторон создала бы по половине орбитальной группировке и приняла бы на себя по 50 процентов затрат», — отметил он. Российская сторона еще не оглашала свое решение по данному вопросу.

OneWeb Satellites — совместный проект OneWeb и Airbus. Он предполагает, что с помощью технологий мобильной спутниковой связи к 2019 году доступ в интернет появится у пользователей по всему миру.

Помимо OneWeb Satellites, еще одним конкурирующим проектом является Starlink, принадлежащий SpaceX. Его реализация началась 22 февраля, когда ракетой Falkon-9 на орбиту были выведены два тестовых спутника. Всего же Илон Маск планирует запустить около 12 тыс. спутников.

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