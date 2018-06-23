«Роскосмос» опубликовал видео с пасом Роналду на МКС

«Роскосмос» опубликовал юмористический видеоролик, посвященный ЧМ-2018. На нем футболист Криштиану Роналду дает пас на МКС.

Видео, опубликованное на сайте корпорации, создано из кадров матча Португалия — Марокко и футбольной тренировки космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева.

21 июня Артемьев опубликовал видеообращение к российской футбольной сборной. В нем говорилось, что экипаж следит за командой. «Мы желаем достойной игры нашей сборной, здоровья, космической энергии, новых побед, благополучия, мира и процветания!» — цитирует космонавта RT.

Матч между командами Португалии и Марокко закончился победой Португалии со счетом 1:0.