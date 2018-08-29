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Правозащитники обеспокоены запуском поисковика с цензурой в Китае

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Фото: Global Look Press/Bao Fan
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Около 10 правозащитных организаций, в том числе Комитет защиты журналистов (КЗЖ), Amnesty International («Международная амнистия») и Human Rights Watch (HRW), выразили серьезную обеспокоенность в связи с планами Google запустить в Китае поисковик с цензурой, проект которого называется Dragonfly.

Послание было опубликовано на сайте Amnesty International. В нем авторы призвали Google отказаться от разработки проекта, так как это нарушает права человека, а также призвали руководство компании раскрыть свою позицию по цензуре в Китае и рассказать о том, какие шаги принимаются для защиты прав человека, связанных с Dragonfly, сообщает ТАСС.

17 августа несколько сотен сотрудников корпорации Google подписали петицию против запуска в Китае поисковой интернет-системы со встроенной цензурой ряда сайтов.

1 августа стало известно, что специалисты Google займутся разработкой поисковика в рамках проекта «Золотой щит», как этого требует политика властей страны. Известно, что власти КНР уже ознакомились с предварительной версией приложения. Запуск нового поисковика с цензурой может произойти уже в течение 6–9 месяцев.

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