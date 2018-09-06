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Пользователей предупредили о перебоях в работе интернета после 11 октября

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Фото: Global Look Press/Daniel Schoenen
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Пользователи интернета могут столкнуться с перебоями в работе Сети после 11 октября из-за первого в истории обновления настроек защиты мировой системы доменных имен Всемирной паутины.

На эту дату Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) запланирована смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы. В организации предупредили, что из-за процедуры скорость работы на некоторое время может снизиться, а часть сайтов будет недоступна.

Однако, как рассказала РБК глава подразделения по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова, указанная дата является предварительной. Окончательное решение о том, когда произойдет «смена ключей», будет принято на заседании 12 сентября.

В свою очередь, директор Координационного центра доменов RU/.РФ Андрей Воробьев заявил, что смена криптографического ключа фактически ведется на протяжении последних двух лет. По его словам, большинство операторов связи уже имеют все необходимые настройки в своем сетевом оборудовании, которые позволят абсолютно незаметно пережить эту процедуру как пользователям, так и владельцам интернет-ресурсов.

3 сентября в работе Facebook и Instagram по всему миру произошли сбои. Люди в основном сообщали о трудностях при загрузке новостной ленты в приложении для обмена фотографиями и полном прекращении функционирования, созданной Марком Цукербергом, соцсети.

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