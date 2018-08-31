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«ВКонтакте» расширила настройки приватности пользователей

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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С 31 августа пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» получили возможность закрыть профиль для друзей. Об этих и других новых обновлениях в настройках приватности рассказали порталу iz.ru в пресс-службе соцсети.

«Новые возможности призваны дать больше гибкости для защиты личного пространства пользователей, которые не хотят делиться своими записями и фотографиями за пределами узкого круга близких людей», — объяснили в пресс-службе.

Теперь в закрытом профиле отображается минимум информации: имя и фамилия, фотография и список общих друзей. Остальную информацию пользователь может открыть по желанию: город, возраст и место работы.

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В то же время контент и другое описание на странице автоматически закрываются настройками приватности. 

Также с сегодняшнего дня во «ВКонтакте» не отображается список людей, которые сделали репосты записей. 

В ближайшее время «ВКонтакте» опубликует новый раздел, в котором подробно расскажет о том, как социальная сеть работает и хранит персональные данные пользователей.

«Он будет включать принципы работы с данными: какую информацию мы храним на серверах, как долго, для чего она может быть использована и в каких случаях может куда-либо передаваться, а также сведения о политике обработки обращений государственных органов», — рассказал управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

В августе в соцсети появились сервисы для быстрого заказа еды или вызова такси, а также для расчета стоимости ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы. Оплатить заказ можно с помощью VK Pay.

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