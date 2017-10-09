«ВКонтакте» выходит на корпоративный рынок

«ВКонтакте» позволит крупным компаниям создавать в соцсети внутрикорпоративные сообщества, которыми смогут пользоваться только сотрудники. Для этого соцсеть создала специальный инструмент, позволяющий идентифицировать работников, подписать их на закрытую группу и автоматически исключать из нее в случае увольнения. Первым подобную внутрикорпоративную страницу для своих сотрудников создал Сбербанк. Эту информацию «Известиям» подтвердили во «ВКонтакте» и в Сбербанке.

В крупных компаниях не все сотрудники успевают прочитать внутрикорпоративные новости во время рабочего дня, отметили в Сбербанке.

— Для нас использование закрытого внутрикорпоративного сообщества в «ВКонтакте» — способ объединения сотрудников во внерабочее время, — рассказали в пресс-службе Сбербанка. — С помощью сообщества мы заметно повысили информирование коллег о новых проектах и достижениях компании, смогли наладить менее формальную двухстороннюю коммуникацию.

Чтобы попасть на внутрикорпоративную страничку в « ВКонтакте » , работник Сбербанка должен заполнить специальную анкету. Ее данные передаются в отдел кадров организации. После этого работнику присылают индивидуальную ссылку, нажав на которую он попадает в закрытую группу и автоматически подписывается на получение уведомлений о внутрикорпоративных новостях. Если сотрудник увольняется, то система его автоматически исключает из группы.

Специально для корпоративных групп были разработаны чат-боты, которые позволяют работнику подписываться на новости, которые интересны именно ему. Например, это могут быть сообщения его отдела о возможностях карьерного развития и обучения и т.д.

Компания может предлагать в такой группе товары или услуги, которые смогут видеть только подписчики. Например, это может быть страховка по специальной цене. Есть также возможность проводить видеотрансляции только для сотрудников. Например, Сбербанк таким образов ведет трансляции внутрикорпоративных спортивных соревнований.

— Мы, как социальная сеть, стремимся поддерживать любой вид коммуникаций, в том числе корпоративный, — рассказал официальный представитель «ВКонтакте» Евгений Красников. — Пользователи рунета проводят на нашей площадке больше времени, чем на любом другом интернет-ресурсе. Мы хотим помочь бизнесу быть в контакте со своими сотрудниками, а сотрудникам крупных компаний — видеть новости работодателя там, где они привыкли получать всю информацию.

По словам Евгения Красникова, соцсеть предложит новый инструмент крупным компаниям, численность работников в которых превышает 2500 человек. Сервис будет бесплатным.

Создавать закрытые группы можно и в соцсети Facebook. Но специальных инструментов, которые позволяют идентифицировать работников и автоматически отписывать их при увольнении, у этого сервиса нет. Отсутствует и возможность создавать чат-боты, присылающие профильные новости для сотрудника.

Созданная Facebook отдельная корпоративная соцсеть Facebook at work непосредственно не связана с основным ресурсом. Ее функционал отличается от Facebook лишь одним — здесь не доступны игровые приложения. Для каждой компании создается домен третьего уровня например, company.facebook.com. Каждому сотруднику фирмы выдается собственный логин и пароль для входа. Под надписью Facebook можно разместить корпоративный логотип. Для Facebook at work нужно создавать специальный профиль, с именем, фамилией и фотографией. Единственная связь бизнес-версии с основной — в настройках: для тех, у кого есть профиль в обычной Facebook, предусмотрена функция быстрого переключения между соцсетями.

В Facebook at work сотрудники компании могут создавать группы, мероприятия, проводить опросы, добавлять в друзья, ставить лайки, оставлять комментарии и переписываться. Для Facebook at work существует мобильная версия сайта, приложения для iOS и Android. Есть и корпоративный аналог Facebook Massenger под названием WorkChat.

Корпоративный сервис у Facebook, как и у «ВКонтакте», бесплатен.

— Для российских пользователей удобнее «ВКонтакте», в эту сеть они регулярно заходят, — отметил президент Ассоциации пользователей социальных сетей Алексей Кох. — Если корпорации смогут создавать закрытые группы и «ВКонтакте» предоставит для этого инструментарий, пользователи смогут получать вместе с ежедневным развлекательным контентом еще и новости про работу.

Глава ассоциации уверен, что «ВКонтакте» в отличие от Facebook не спешила выходить на корпоративный рынок. Представителям российский соцсети не был понятен уровень спроса. Создание инструментов для корпоративных пользователей даст им возможность понять «реальные потребности и запросы рынка».

— Корпоративный рынок соцсетей только формируется. Возможно, для «ВКонтакте» будет правильно более внимательно его изучить, с этим продуктом они могут начать выход на рынки других стран, — отметил Алексей Кох. — Если иностранные пользователи поймут, что «ВКонтакте» — удобная площадка для общения, они захотят ее использовать и для ежедневных коммуникаций.

По данным статистического сервиса Liveinternet, среднесуточная посещаемость «ВКонтакте» — 64 млн человек.