Главнокомандующий ВС Мьянмы зарегистрировался во «ВКонтакте»

Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн, который, по версии ООН, может быть причастен к геноциду, зарегистрировался в соцсети в «ВКонтакте»

Как пишет газета The Wall Street Journal, ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвали привлечь Аунг Хлайна к суду за геноцид в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн.

По данным издания, генерал завел аккаунт во «ВКонтакте» после того, как была удалена его страница в Facebook. На своей новой странице он избегает резких высказываний в отношении рохинджа, которые ранее публиковал в соцсетях.

27 августа Facebook удалил аккаунты нескольких представителей военного руководства Мьянмы, в том числе страницу генерала Аунг Хлайна. Тогда в соцсети отметили, что приняли такое решение, чтобы не допустить распространения «ненависти и дезинформации».

Ситуация в штате Ракхайн обострилась в конце августа 2017 года. Сотни боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» совершили нападения на опорные пункты полиции, погибли несколько сотен человек. В результате ответных действий со стороны сил безопасности Мьянмы более 600 тыс. рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш.