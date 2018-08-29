В ООН призвали Facebook препятствовать агрессивной риторике

Социальные сети, включая Facebook, должны активнее пресекать случаи агрессивной риторики, но не прибегать к чрезмерно жестким ограничениям, заявил 29 августа верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

«Я не думаю, что нужно ждать момента, когда разразится кризис. Им (соцсетям. — Ред.) следует на шаг вперед думать о том, что предпринять, чтобы препятствовать этому (языку ненависти. — Ред.)», — цитирует Раада аль-Хусейна «Интерфакс».

При этом верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул, что соцсети должны «давать возможность свободно высказывать свое мнение».

Заявление Раада аль-Хусейна прозвучало после того, как ранее на этой неделе Facebook удалил аккаунты нескольких представителей военного руководства Мьянмы. Тогда в соцсети отметили, что приняли такое решение, чтобы не допустить распространения «ненависти и дезинформации».

Ранее, 27 августа, сообщалось, что администрация Facebook без объяснения причин удалила страницу известного украинского блогера Анатолия Шария.