Facebook удалил аккаунт украинского блогера Анатолия Шария

Администрация социальной сети Facebook удалила страницу известного украинского блогера Анатолия Шария. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщила его супруга Ольга.

Она отметила, что от администрации соцсети не поступало каких-либо писем или уведомлений. Страницу блогера, на которую были подписаны более 280 тыс. человек, удалили без объяснения причин.

«Это стоит расценивать как начало предвыборного сезона?» — написала Ольга Шарий, комментируя действия администрации соцсети.

Анатолий Шарий — известный украинский журналист и блогер, мигрировавший в Евросоюз и получивший статус политического беженца. Он регулярно выступает с резкой критикой в адрес действующей украинской власти, в том числе президента Петра Порошенко.

В начале августа текущего года Шарий опубликовал постановление Печерского суда Киева, разрешившего украинской полиции обратиться в Google с целью установления его местонахождения. По мнению блогера, украинские власти хотят заставить его «замолчать» перед грядущими в стране выборами.

Выборы президента запланированы на 31 марта 2019 года, после них должны состояться парламентские. На сегодняшний день не менее 20 народных депутатов объявили о планах по выдвижению своей кандидатуры на высший государственный пост.