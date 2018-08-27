Украинцы возмутились словами Уотерса о российском Крыме

Заявление экс-лидера культовой британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что у России есть все права на Крым и Севастополь, вызвали резкую реакцию на Украине.

«Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия», — сказал Уотерс в интервью порталу iz.ru в преддверии своего концерта в России.

Пользователи украинского сегмента Сети и местные СМИ начали возмущаться словами музыканта. Так, например, издание Znaj.ua пишет, что Уотерс якобы «вляпался в очередной скандал», а украинская газета «Факты» выпустила заметку под названием «Бывший участник Pink Floyd удивил пророссийскими высказываниями».

Что касается соцсетей, то многие признаются, что больше не могут слушать Pink Floyd, и даже заявляют о намерении сжечь плакаты еще недавно любимой рок-группы, отмечает телеканал РЕН ТВ.

В России же слова музыканта вызвали поддержку.

«Срочно его на «Миротворец»! А также запретить на Украине музыку группы Pink Floyd как элемент тысячелетней гибридной войны России против Украины!» — шутит пользователь Twitter с ником @spacelordrock.

«Обожала и обожаю PINK FLOYD. Не зря», — отметила @57Evdokiya122.

Концерт Pink Floyd состоится в московском СК «Олимпийский» 31 августа.