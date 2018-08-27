В Киеве перечислили потери в случае отказа Москвы от транзита газа через Украину
Украина потеряет более 3% ВВП, если Москва откажется от транзита газа в Европу через ее территорию. Об этом рассказал главный коммерческий директор украинской энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
При этом сумма возможных убытков равна той, которую власти страны в настоящее время расходуют на армию, пояснил он агентству УНН.
Отказ Москвы от транзита газа через территорию соседней страны «фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону», заявил Витренко в понедельник, 27 августа.
«Это больше, чем Россия теряет из-за всех санкций, которые были введены против нее», — цитирует его RT.
Украина, Польша, государства Прибалтики и США выступают против строительства газопровода «Северный поток – 2», полагая, что его использование приведет к прекращению транзита газа через Украину, напоминает «Федеральное агентство новостей».
Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что «Северный поток – 2» необходим Евросоюзу из-за растущих объемов потребления газа в Европе.
Российский проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.