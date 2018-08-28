Трамп заявил о нечестном отношении Google, Twitter и Facebook к пользователям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Google, Twitter и Facebook нечестно обращаются со многими пользователями, и посоветовал интернет-компаниям быть осторожными.

«Я думаю, что Google и другие делают, что происходит с Twitter, посмотрите на то, что происходит с Facebook, им лучше быть внимательными, потому что так нельзя поступать с людьми», — цитирует Трампа Reuters во вторник, 28 августа.

Google, Twitter и Facebook ступают на очень опасную территорию, подчеркнул глава Белого дома, пишет «Газета.ру».

Ранее во вторник Трамп заявил, что в выдачу поисковика Google попадают новости «лживого CNN», в то же время «честные республиканские и консервативные медиа» он не пропускает.

В заявлении Google опровергли все претензии американского лидера на политическую «предвзятость».