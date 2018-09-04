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Сбои произошли в работе Facebook и Instagram по всему миру

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пользователи социальных сетей по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram поздно вечером 3 сентября.

Согласно данным сервиса по мониторингу работы интернет-ресурсов Downdetector, проблемы в работе обеих соцсетей начались в 23:50 мск.

Пользователи в основном сообщили о трудностях при загрузке новостной ленты Instagram. При этом Facebook прекратил работу полностью.

В основном проблемы наблюдались в странах Европы, в том числе о сбоях Instagram сообщили жители европейской части России.

С 2012 года Instagram принадлежит соцсети Facebook.

1 сентября сообщалось, что в работе мессенджера Facebook произошел крупный сбой.  43% пожаловавшихся пользователей рассказали о трудностях с получением сообщений и входом в аккаунт.

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