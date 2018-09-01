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Пользователи сообщили о сбоях в работе мессенджера Facebook

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Фото: Global Look Press/Krystian Dobuszynski
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Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера Facebook. Об этом стало известно благодаря данным отслеживающего работу интернет-ресурсов сервера Downdetector.

Больше всего пользователей (около 43%) пожаловались на проблемы с получением сообщений, также возникали трудности со входом в аккаунт и подключением к мессенджеру, пишет ТАСС.

Российские пользователи пока не сообщали о проблемах. Наибольший пик пришелся на жителей Европы, в том числе Франции, Великобритании, Ирландии и Италии. Кроме того, сбои наблюдались в работе мессенджера в Германии, Норвегии, Венгрии, Бразилии, Аргентине, Австралии, США и Сингапура.

29 августа руководство Facebook заявило о планах полностью перевести предприятия на возобновляемые источники энергии к концу 2020 года.

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