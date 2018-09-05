Аудитория Telegram после блокировки в РФ сократилась на 1,2 млн

После блокировки Telegram в России его аудитория продолжает сокращаться. В июле число пользователей мессенджера составило 2,5 млн, сократившись с апреля более чем на 1,2 млн. Такие данные представила компания Mediascope.

«Число людей в возрасте 12–64 лет, заходивших в мобильное приложение хотя бы 1 раз за средний день месяца (июль), составило 2,5 млн (2511,8). Замер производился в городах с населением свыше 100 тыс. человек», –– приводит статистику ТАСС.

Перед блокировкой в апреле аудитория Telegram составляла 3,7 млн человек, в июне этот показатель составил уже 2,9 млн.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения. Причиной послужил отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.

В августе Telegram изменил политику конфиденциальности и согласился раскрывать IP-адрес и номер мобильного телефона подозреваемого в терроризме пользователя при получении соответствующего судебного решения.

28 августа в Роскомнадзоре назвали условия для разблокировки Telegram.